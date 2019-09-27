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Маррей: впервые в карьере не тренировался за день до матча

Маррей: впервые в карьере не тренировался за день до матча
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей продолжает набирать кондиции после повторной операции на тазобедренном суставе. Во втором круге соревнований в Чжухае (Китай) он уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

«Вчера впервые в карьере я не тренировался за день до матча. Я пытаюсь найти различные способы чтобы дать телу отдых. В поисках таких вещей приходится прибегать к вещам, которые я раньше никогда не делал», — цитирует британского спортсмена теннисный журналист Бен Роттенберг в своём «твиттере».

Ранее Маррей заявил, что его игра находится на уровне 70-й ракетки мира. Напомним, в 2019 году Маррей одержал лишь одну победу в одиночном разряде на уровне турниров категории АТР.

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