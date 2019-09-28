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Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Маратом Сафиным

Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Маратом Сафиным
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка, экс первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась с подписчиками своего «твиттера» фотографией с бывшим российским теннисистом, двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным. Также на фото присутствует 18-летний итальянский теннисист Янник Синнер.

«Собрались новое и старое (старшее) поколения», — так Мария подписала фото.

В настоящее время Шарапова является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних десяти матчей она сумела выиграть лишь трижды.

Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.

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