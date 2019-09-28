Де Минор поспорит с Маннарино за главный трофей соревнований в Чжухае
Определились финалисты соревнований категории АТР 250 в Чжухае (Китай). Главный трофей соревнований разыграют представитель Франции Адриан Маннарино и австралиец Алекс де Минор.
В полуфинальном матче Маннарино переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:0, 4:6, 6:1. Матч продлился 2 часа 3 минуты.
Что касается де Минора, то он в финал пробился благодаря уверенной победе над десятой ракеткой мира из Испании Пабло Карреньо-Бустой — 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.
Ранее де Минор и Маннарино не встречались. Для французского теннисиста этот трофей может стать вторым в сезоне и карьере. Для 20-летнего де Минора — третьим в сезоне и карьере.
Чжухай (м). 1/2 финала
28 сентября 2019, суббота. 12:00 МСК
61
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
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46
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
- 28 сентября 2019
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16:10
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16:00
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15:05
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14:16
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13:40
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13:33
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11:40
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11:17
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10:14
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09:35
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00:42
- 27 сентября 2019
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23:44
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23:15
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21:57
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20:01
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19:29
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