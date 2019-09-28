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Де Минор поспорит с Маннарино за главный трофей соревнований в Чжухае

Де Минор поспорит с Маннарино за главный трофей соревнований в Чжухае
Теннис / ATP 0

Определились финалисты соревнований категории АТР 250 в Чжухае (Китай). Главный трофей соревнований разыграют представитель Франции Адриан Маннарино и австралиец Алекс де Минор.

В полуфинальном матче Маннарино переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:0, 4:6, 6:1. Матч продлился 2 часа 3 минуты.

Что касается де Минора, то он в финал пробился благодаря уверенной победе над десятой ракеткой мира из Испании Пабло Карреньо-Бустой — 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

Ранее де Минор и Маннарино не встречались. Для французского теннисиста этот трофей может стать вторым в сезоне и карьере. Для 20-летнего де Минора — третьим в сезоне и карьере.

Чжухай (м). 1/2 финала
28 сентября 2019, суббота. 12:00 МСК
Адриан Маннарино
61
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 1
         
Альберт Рамос-Виньолас
46
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Чжухай (м). 1/2 финала
28 сентября 2019, суббота. 14:20 МСК
Алекс де Минор
31
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Роберто Баутиста-Агут
10
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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