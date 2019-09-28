Де Минор поспорит с Маннарино за главный трофей соревнований в Чжухае

Определились финалисты соревнований категории АТР 250 в Чжухае (Китай). Главный трофей соревнований разыграют представитель Франции Адриан Маннарино и австралиец Алекс де Минор.



В полуфинальном матче Маннарино переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:0, 4:6, 6:1. Матч продлился 2 часа 3 минуты.



Что касается де Минора, то он в финал пробился благодаря уверенной победе над десятой ракеткой мира из Испании Пабло Карреньо-Бустой — 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.



Ранее де Минор и Маннарино не встречались. Для французского теннисиста этот трофей может стать вторым в сезоне и карьере. Для 20-летнего де Минора — третьим в сезоне и карьере.