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25 двойных ошибок не помешали Остапенко обыграть Кар. Плишкову в Пекине

25 двойных ошибок не помешали Остапенко обыграть Кар. Плишкову в Пекине
Теннис / WTA 0

Латвийская теннисистка Елена Остапенко добыла победу в матче первого круга соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях она переиграла вторую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову — 7:5, 3:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. На счету Остапенко 10 подач навылет, 25 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 24. Её соперница отметилась 10 эйсами, 7 двойными ошибиками и 6 брейками.

Следующей соперницей Остапенко станет ещё одна чешская теннисистка — Катерина Синякова.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является представительница Дании Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 1-й круг
28 сентября 2019, суббота. 13:25 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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