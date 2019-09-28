25 двойных ошибок не помешали Остапенко обыграть Кар. Плишкову в Пекине

Латвийская теннисистка Елена Остапенко добыла победу в матче первого круга соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях она переиграла вторую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову — 7:5, 3:6, 7:5.



Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. На счету Остапенко 10 подач навылет, 25 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 24. Её соперница отметилась 10 эйсами, 7 двойными ошибиками и 6 брейками.



Следующей соперницей Остапенко станет ещё одна чешская теннисистка — Катерина Синякова.



Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является представительница Дании Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.