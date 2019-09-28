Соболенко – о победе на турнире в Ухане: не могу поверить, что защитила титул

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, защитившая титул чемпионки турнира в Ухане (Китай), обыграв в финале американку Элисон Риске — 6:3, 3:6, 6:1, поделилась эмоциями от своего успеха.



«Я не могу поверить, что защитила этот титул. Я даже не представляла, что у меня получится это сделать. Сейчас я просто счастлива. Не могу поверить, что это произошло.



Эта победа очень много значит для меня. Год был действительно тяжёлым для всех нас. Я боялась, что не смогу защитить титул. Я уже пыталась сохранить свои очки в начале этого года. В этом была моя проблема. Вот почему я не могла нормально тренироваться, хорошо играть и бороться по-настоящему.



Риске играла очень хорошо. Она отличный игрок, настоящий боец. Я знала, что матч будет тяжелым. Сейчас у меня в голове столько мыслей. Я очень благодарна своей команде, потому что они продолжают оставаться со мной», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.