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Кудерметова – о титуле в Ухане в паре: Соболенко устала, поэтому играли на неё

Кудерметова – о титуле в Ухане в паре: Соболенко устала, поэтому играли на неё
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, обыгравшая вместе с хозяйкой кортов Дуань Инъин дуэт Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь, 2) со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в финале турнира в Ухане (Китай) в парном разряде, поделилась впечатлениями от завоёванного титула.

«Когда я прилетела сюда, Инъин собиралась играть с другой партнёршей. Она написала мне, что та не приедет. Тогда я нашла Инъин. Я не знала её хорошо. Написала ей: «Если хочешь, можем попробовать сыграть вместе». Она согласилась.

Я думаю, что мы проделали отличную работу в течение всей недели. Я очень счастлива играть с ней. Может быть, мы выступим и в следующий раз вместе. Это невероятная неделя.

Мы пытались играть очень агрессивно, хорошо подавать, бить сильно. Кроме того, у Арины каждый день было много матчей. Она немного устала, и мы старались больше играть на неё. Я думаю, что они с Мертенс — хорошая команда. Они отлично играли как здесь, так и в течение сезона», — приводит слова Кудерметовой официальный сайт WTA.

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