Остапенко: в Ташкенте даже пришлось поехать в больницу, чтобы проверить желудок

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о состоянии здоровья после турнира в Ташкенте (Узбекистан), где она отказалась от продолжения борьбы по ходу матча первого круга с украинкой Катариной Завацкой.
«К сожалению, я должна была сняться. Мне даже пришлось поехать в больницу, чтобы проверить желудок,, потому что я чувствовала себя плохо. А потом пару дней мне было необходимо прийти в себя, я совсем не тренировалась. Хотел быть уверена, что я на 100 процентов буду играть в Пекине.
После Ташкента я тренировалась в четверг и в пятницу. Было немного тяжело, потому что я совсем не выполняла удары и не очень хорошо себя чувствовала накануне. Но я думаю, что сейчас мне уже хорошо», — приводит слова теннисистки из Латвии официальный сайт WTA.
Напомним, в матче первого круга турнира в Пекине (Китай) Остапенко обыграла вторую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии — 7:5, 3:6, 7:5.
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