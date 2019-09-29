Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине

На старте турнира в Пекине (Китай) россиянка Светлана Кузнецова, получившая уайлд-кард от организаторов, со счётом 0:6, 6:1, 3:6 уступила американке Кристине Макхэйл (Q). Спортсменки провели на корте 1 час 52 минуты.
В активе Кузнецовой 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Её соперница 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 5 брейков.
За выход в третий круг Макхэйл поборется с датчанкой Каролиной Возняцки, посеянной под 16-м номером.
Напомним, Возняцки является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.
Женщины. Пекин. Первый круг
Джессика Пегула (США) — Наоми Осака (Япония, 4) — 3:6, 6:7 (5:7)
Симона Халеп (Румыния, 6) — Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — 6:1, 6:1.
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