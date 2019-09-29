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Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине

Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

На старте турнира в Пекине (Китай) россиянка Светлана Кузнецова, получившая уайлд-кард от организаторов, со счётом 0:6, 6:1, 3:6 уступила американке Кристине Макхэйл (Q). Спортсменки провели на корте 1 час 52 минуты.

В активе Кузнецовой 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Её соперница 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 5 брейков.

За выход в третий круг Макхэйл поборется с датчанкой Каролиной Возняцки, посеянной под 16-м номером.

Напомним, Возняцки является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.

Женщины. Пекин. Первый круг
Джессика Пегула (США) — Наоми Осака (Япония, 4) — 3:6, 6:7 (5:7)
Симона Халеп (Румыния, 6) — Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — 6:1, 6:1.

Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2019, воскресенье. 08:55 МСК
Кристина Макхэйл
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
0 		6 3
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2019, воскресенье. 07:30 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5  
6 		7 7  
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2019, воскресенье. 08:45 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
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