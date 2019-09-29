Свитолина одержала волевую победу над Севастовой на старте турнира в Пекине

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира категории Premier в Пекине (Китай) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. По показателю личных встреч счёт сравнялся – 1-1.
Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Севастовой 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
За выход в третий круг соревнований Свитолина сыграет с хозяйкой кортов Ван Яфань, которая со счётом 6:1, 6:2 обыграла соотечественницу — Синьюй Ван (WC).
Женщины. Пекин. Первый круг
Винус Уильямс (США) — Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 4:6, 7:5
Даяна Ястремская (Украина) — Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:1.
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