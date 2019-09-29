Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина одержала волевую победу над Севастовой на старте турнира в Пекине

Свитолина одержала волевую победу над Севастовой на старте турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира категории Premier в Пекине (Китай) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. По показателю личных встреч счёт сравнялся – 1-1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Севастовой 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в третий круг соревнований Свитолина сыграет с хозяйкой кортов Ван Яфань, которая со счётом 6:1, 6:2 обыграла соотечественницу — Синьюй Ван (WC).

Женщины. Пекин. Первый круг

Винус Уильямс (США) — Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 4:6, 7:5

Даяна Ястремская (Украина) — Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:1.

Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2019, воскресенье. 12:05 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		1 2
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2019, воскресенье. 09:20 МСК
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 7
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2019, воскресенье. 10:15 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент