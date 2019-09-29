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Де Минор обыграл Маннарино и завоевал титул в Чжухае

Де Минор обыграл Маннарино и завоевал титул в Чжухае
Теннис / ATP 0

В финале турнира в Чжухае (Китай) представитель Австралии Алекс де Минор, посеянный под седьмым номером, в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут.

Де Минор, являющийся 31-й ракеткой мира, выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 13. В активе Маннарино 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Напомним, в полуфинальном матче Маннарино переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:0, 4:6, 6:1. Что касается де Минора, то он в финал пробился благодаря уверенной победе над испанцем Роберто Баутистой-Агутом со счётом 6:2, 6:2.

Ранее де Минор и Маннарино не встречались. 20-летний австралиец завоевал третий титул в сезоне и карьере.

Чжухай (м). Финал
29 сентября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Адриан Маннарино
61
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Алекс де Минор
31
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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