Феррер: финал US Open c Медведевым — американские горки в плане эмоций для Рафы

Бывшая третья ракетка мира испанец Давид Феррер, завершивший спортивную карьеру в мае нынешнего года, прокомментировал финал US Open, в котором его соотечественник Рафаэль Надаль сумел обыграть россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.



«Это был впечатляющий уровень игры, который они демонстрировали во время финала, несмотря на их усталость. Было много нервов, и я представляю, что это были американские горки в плане эмоций для Рафы.



Всегда сложно побеждать на турнирах «Большого шлема». Но мы привыкли видеть, как Надаль выигрывает пару за сезон. Надеюсь, он сравняется с Роджером Федерером по числу побед, а затем превзойдёт его», — цитирует испанского игрока Tennis World USA.