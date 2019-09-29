Феррер: финал US Open c Медведевым — американские горки в плане эмоций для Рафы
Бывшая третья ракетка мира испанец Давид Феррер, завершивший спортивную карьеру в мае нынешнего года, прокомментировал финал US Open, в котором его соотечественник Рафаэль Надаль сумел обыграть россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
«Это был впечатляющий уровень игры, который они демонстрировали во время финала, несмотря на их усталость. Было много нервов, и я представляю, что это были американские горки в плане эмоций для Рафы.
Всегда сложно побеждать на турнирах «Большого шлема». Но мы привыкли видеть, как Надаль выигрывает пару за сезон. Надеюсь, он сравняется с Роджером Федерером по числу побед, а затем превзойдёт его», — цитирует испанского игрока Tennis World USA.
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