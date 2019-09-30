Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова стала первой ракеткой России

Александрова стала первой ракеткой России
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 30 сентября румынка Симона Халеп поднялась на пятую строчку. Первой ракеткой России стала Екатерина Александрова.

Рейтинг WTA. 30 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5320.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011.
5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4907.
6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4571.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.
...
38 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1383...
40 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1330...
42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1264...
45 (43). Дарья Касаткина (Россия) — 1220...
56 (69). Светлана Кузнецова (Россия) — 1041...
65 (66). Анна Блинкова (Россия) — 927...
79 (55). Маргарита Гаспарян (Россия) — 779...
89 (73). Анастасия Потапова (Россия) — 676...
93 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654...
100 (116). Анна Калинская (Россия) — 616.

Шарапова не захотела играть в Москве. Это хотя бы честно
Неужели Мария Шарапова не заинтересована в том, чтобы выступать перед российскими болельщиками? Вместо Москвы она поедет в Люксембург.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент