Александрова рассказала, как ей удалось победить Халеп в Пекине

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от победы во втором круге турнира в Пекине над представительницей Румынии Симоной Халеп со счётом 6:2, 6:3.

«Это был сложный матч, но, думаю, она играла не очень хорошо. Помню, когда мы встречались в Цинциннати, мне пришлось тяжелее, чем сегодня. Я старалась сохранять концентрацию на протяжении всей встречи, потому что знала, как прекрасно Симона может играть. Рада, что была сосредоточена до конца матча.

Я старалась делать всё, что в моих силах. Я не привыкла к этим мячам, так что мне приходится нелегко, особенно на подаче. Но в большей части матча я отлично себя чувствовала. В следующей игре постараюсь так же сохранять концентрацию и показывать свой лучший теннис», — цитирует Александрову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).