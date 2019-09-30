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Халеп рассказала о причинах поражения от Александровой в Пекине

Халеп рассказала о причинах поражения от Александровой в Пекине
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче с россиянкой Екатериной Александровой во втором круге турнира в Пекине со счётом 2:6, 3:6.

«Это было нелегко. Я не очень хорошо восстановилась после своего первого матча. Мне было сложно играть. Соперница же действовала отлично», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

Симона также рассказала о восстановлении после травмы спины, полученной на соревнованиях в Ухане.

«Состояние ухудшилось, так что мне нужно вернуться домой и пройти обследование. Мне следует сделать паузу и пройти лечение», — сообщила румынка.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

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