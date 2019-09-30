Мать китайской теннисистки Чжан Шуай пострадала от удара болельщика

Во время матча первого круга турнира в Пекине между немкой Анжеликой Кербер и представительницей Китая Чжан Шуай произошли беспорядки на трибунах.

Кербер одолела соперницу в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 6:4. После её победы болельщики демонстративно радовались перед уходящей из ложи командой Шуай, получив замечание от болельщика по соседству. Завязался конфликт, в результате которого фанат Кербер начал драку. Сначала он ударил болельщика Шуай, а потом атаковал и маму теннисистки.

Кербер во втором круге соревнований в Пекине встретится со словенкой Полоной Херцог.

Напомним, действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является датчанка Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.