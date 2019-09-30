Судья, сказавший девочке-болбою о её сексуальности, отстранён от работы в ATP

Судья Джанлука Москарелла, который отметился неоднозначными высказываниями в матче между Педро Соузой и Энрико Далла Валле на челленджере во Флоренции (Италия), отстранён от работы в ATP.

Напомним, арбитр недопустимым образом общался с девочкой, которая подавала мячи. Судья сказал ей, что она «фантастическая» и «очень сексуальная». В той же встрече Москарелла после первого сета решил подбодрить португальского теннисиста, пока его соперник ходил в туалет.

«Нам известно про эпизоды с участием арбитра Джанлуки Москареллы в матче между Педро Соузой и Энрико Далла Валле на челленджере во Флоренции на прошлой неделе. Как только информация дошла до нас, Москарелла был отстранён от работы. Начато полноценное расследование», – приводит Tennis Life заявление ассоциации.