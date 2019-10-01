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Джокович обыграл 20-летнего Попырина на старте соревнований в Токио

Джокович обыграл 20-летнего Попырина на старте соревнований в Токио
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович успешно стартовал на соревнованиях категории АТР 500 в Токио (Япония). Он обыграл австралийского теннисиста Алексея Попырина — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В активе Джоковича 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Попырин отметился 8 подачами навылет и 5 двойными ошибками. Взять подачу первого сеяного он шансов не имел.

Следующим соперником Новака станет хозяин соревнований Го Соеда.

Действующим чемпионом Rakuten Open является россиянин Даниил Медведев, которой в прошлогоднем финале обыграл японца Кея Нисикори. В этом году четвёртый номер рейтинга АТР, решив взять паузу в выступлениях, отказался от защиты титула.

Токио (м). 1-й круг
01 октября 2019, вторник. 09:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Алексей Попырин
94
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
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