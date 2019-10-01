Джокович обыграл 20-летнего Попырина на старте соревнований в Токио
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович успешно стартовал на соревнованиях категории АТР 500 в Токио (Япония). Он обыграл австралийского теннисиста Алексея Попырина — 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В активе Джоковича 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Попырин отметился 8 подачами навылет и 5 двойными ошибками. Взять подачу первого сеяного он шансов не имел.
Следующим соперником Новака станет хозяин соревнований Го Соеда.
Действующим чемпионом Rakuten Open является россиянин Даниил Медведев, которой в прошлогоднем финале обыграл японца Кея Нисикори. В этом году четвёртый номер рейтинга АТР, решив взять паузу в выступлениях, отказался от защиты титула.
- 1 октября 2019
-
12:27
-
12:13
-
11:02
-
10:23
-
10:23
-
10:11
-
09:23
-
09:22
- 30 сентября 2019
-
21:40
-
19:27
-
18:40
-
17:55
-
16:45
-
16:02
-
15:39
-
15:23
-
15:20
-
15:04
-
14:51
-
14:17
-
14:16
-
14:10
-
13:10
-
12:18
-
12:16
-
11:25
-
10:52
-
10:28
-
10:16
-
10:01
-
09:32
-
08:58
-
08:28
-
08:21
-
08:16
Партнерский контент