Джокович обыграл 20-летнего Попырина на старте соревнований в Токио

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович успешно стартовал на соревнованиях категории АТР 500 в Токио (Япония). Он обыграл австралийского теннисиста Алексея Попырина — 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В активе Джоковича 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Попырин отметился 8 подачами навылет и 5 двойными ошибками. Взять подачу первого сеяного он шансов не имел.



Следующим соперником Новака станет хозяин соревнований Го Соеда.



Действующим чемпионом Rakuten Open является россиянин Даниил Медведев, которой в прошлогоднем финале обыграл японца Кея Нисикори. В этом году четвёртый номер рейтинга АТР, решив взять паузу в выступлениях, отказался от защиты титула.