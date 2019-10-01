Осака разгромила Петкович во втором круге турнира в Пекине, Кербер проиграла

Завершились очередные матчи второго раунда престижных соревнований категории Premier в Пекине (Китай).
Экс первая ракетка мира из Японии Наоми Осака одержала сверхуверенную победу над немкой Андреа Петкович. За 60 минут игрового времени японка позволила взять сопернице лишь два гейма — 6:2, 6:0. Следующей соперницей Наоми станет победительница пары Айла Томлянович (Австралия) — Элисон Риске (США).
Не сумела пробиться в третий раунд ещё одна представительница Германии. Анжелика Кербер в двух партиях уступила словенке Полоне Херцог — 4:6, 2:6. Таким образом, Кербер в 10 последних официальных матчах добыла лишь три победы. Херцог за выход в четвертьфинал поспорит с голландкой Кики Бертенс.
Действующая чемпионка соревнований из Дании Каролина Возняцки расправилась с американкой Кристиной Макхэйл — 6:4, 6:0. Её следующей соперницей станет Катержина Синякова из Чехии.
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