Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака разгромила Петкович во втором круге турнира в Пекине, Кербер проиграла

Осака разгромила Петкович во втором круге турнира в Пекине, Кербер проиграла
Теннис / WTA 0

Завершились очередные матчи второго раунда престижных соревнований категории Premier в Пекине (Китай).

Экс первая ракетка мира из Японии Наоми Осака одержала сверхуверенную победу над немкой Андреа Петкович. За 60 минут игрового времени японка позволила взять сопернице лишь два гейма — 6:2, 6:0. Следующей соперницей Наоми станет победительница пары Айла Томлянович (Австралия) — Элисон Риске (США).

Не сумела пробиться в третий раунд ещё одна представительница Германии. Анжелика Кербер в двух партиях уступила словенке Полоне Херцог — 4:6, 2:6. Таким образом, Кербер в 10 последних официальных матчах добыла лишь три победы. Херцог за выход в четвертьфинал поспорит с голландкой Кики Бертенс.

Действующая чемпионка соревнований из Дании Каролина Возняцки расправилась с американкой Кристиной Макхэйл — 6:4, 6:0. Её следующей соперницей станет Катержина Синякова из Чехии.

Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 09:35 МСК
Андреа Петкович
82
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 11:25 МСК
Анжелика Кербер
13
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Полона Херцог
51
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 09:40 МСК
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Кристина Макхэйл
90
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент