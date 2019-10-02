Эффектная свеча Медведева — в списке номинантов на звание лучшего удара месяца

Свеча четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, выполненная в полуфинальном матче турнира в Санкт-Петербурге с Егором Герасимовым из Беларуси, вошла в число претендентов на звание лучшего удара сентября по версии авторитетного канала Tennis TV.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Tennis TV, написавшем об этом розыгрыше: «Даниил Медведев — не человек!».



Соперниками россиянина стали канадец Денис Шаповалов, француз Гаэль Монфис, британец Кайл Эдмунд и итальянец Андреас Сеппи.

Видео всех ударов доступно в «инстаграме» Tennis TV.

Стоит отметить, что в список номинантов по версии ATP удар россиянина не попал.

Напомним, Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в решающем поединке хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:1. Россиянин выходит в финал на пяти турнирах подряд, включая Открытый чемпионат США.