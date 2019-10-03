Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), обыграв соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Дарья ни разу не подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибке и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Касаткина поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки, посеянной под 16-м номером. Дарья вышла в четвертьфинал турнира WTA впервые с февраля 2019 года.
Возняцки является действующей чемпионкой турнира в Пекине. В прошлогоднем финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (ж). 3-й круг
03 октября 2019, четверг. 11:40 МСК
38
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
45
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Касаткина победила Соболенко и сыграет с Александровой на турнире в Пекине
- 3 октября 2019
-
14:35
-
14:00
-
13:46
-
13:25
-
13:06
-
12:11
-
11:33
-
10:56
-
10:25
-
10:09
-
09:52
-
09:31
- 2 октября 2019
-
22:10
-
21:34
-
20:37
-
20:02
-
19:01
-
16:18
-
15:42
-
15:37
-
14:26
-
13:17
-
13:07
-
12:11
-
11:38
-
11:23
-
10:37
-
09:43
-
09:13
-
00:57
- 1 октября 2019
-
22:39
-
21:59
-
20:14
-
17:52
-
16:54
Партнерский контент