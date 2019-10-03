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Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), обыграв соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибке и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Касаткина поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки, посеянной под 16-м номером. Дарья вышла в четвертьфинал турнира WTA впервые с февраля 2019 года.

Возняцки является действующей чемпионкой турнира в Пекине. В прошлогоднем финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 3-й круг
03 октября 2019, четверг. 11:40 МСК
Екатерина Александрова
38
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
45
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Касаткина победила Соболенко и сыграет с Александровой на турнире в Пекине
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Новости. Теннис
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