Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), обыграв соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.



Дарья ни разу не подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибке и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Касаткина поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки, посеянной под 16-м номером. Дарья вышла в четвертьфинал турнира WTA впервые с февраля 2019 года.

Возняцки является действующей чемпионкой турнира в Пекине. В прошлогоднем финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.