Касаткина впервые в сезоне выиграла три матча подряд
Российская теннисистка Дарья Касаткина, переживающая не лучший период в своей карьере, сумела пробиться в четвертьфинал престижных соревнований категории Premier в Пекине (Китай). В двух партиях она обыграла первую ракетку России Екатерину Александрову — 6:4, 6:3.
Таким образом, уроженка Тольятти впервые в сезоне сумела выиграть в рамках WTA-тура три матча подряд. Интересно, что 2018 год Касаткина завершила в числе 10 лучших теннисисток мира.
В настоящее время 22-летняя теннисистка является 45-й ракеткой мира. В 2019 году она провела 32 матча, в 13 из которых сумела добиться побед.
Следующей соперницей Дарьи на турнире в Пекине станет действующая чемпионка, представляющая Данию, Каролина Возняцки.
Дарья Касаткина завершит год в десятке лучших теннисисток мира
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