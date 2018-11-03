Дарья Касаткина завершит год в десятке лучших теннисисток мира

Первая ракетка России Дарья Касаткина завершит сезон в качестве десятой ракетки мира. Такой результат 21-летней уроженке Тольятти обеспечили отказ Мэдисон Кис от выступления в плей-офф турнира «Элит Трофи» в Чхухае и поражение немецкой теннисистки Юлии Гёргес в полуфинальном матче. В прошлом году Юлия выиграла эти соревнования, поэтому уже в понедельник потеряет очки за победу и опустится на 11-ю строчку в рейтинге.



Итоговые десять лучших позиций в рейтинге WTA не претерпят изменений вплоть до старта следующего сезона.



1. Симона Халеп (Румыния, начинала сезон на 1-й строчке)

2. Анжелика Кербер (Германия, 21)

3. Каролина Возняцки (Дания, 3)

4. Элина Свитолина (Украина, 6)

5. Наоми Осака (Япония, 68)

6. Слоан Стивенс (США, 13)

7. Петра Квитова (Чехия, 29)

8. Каролина Плишкова (Чехия, 4)

9. Кики Бертенс (Нидерланды, 31)

10. Дарья Касаткина (Россия, 24)



В текущем сезоне Дарья Касаткина провела 66 матчей, в 42 из которых ей удалось победить. В её активе победа на соревнованиях ВТБ Кубок Кремля.

Кто подставил первую ракетку России Ужасное расписание не позволило Дарье Касаткиной выйти из группы. Россиянка не стала терпеть!