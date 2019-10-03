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Андрееску одержала 16-ю победу подряд и сыграет с Осакой в Пекине

Андрееску одержала 16-ю победу подряд и сыграет с Осакой в Пекине
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Дженнифер Брэйди, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

19-летняя канадка, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка. Для Бьянки это 16-я победа подряд.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине канадка поспорит с японкой Наоми Осакой, получившей четвёртый номер посева.

В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 3-й круг
03 октября 2019, четверг. 14:30 МСК
Бьянка Андрееску
6
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Дженнифер Брэйди
66
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Осака вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, выиграв 10 геймов подряд
19-летняя Андрееску одержала 15-ю победу подряд
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