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Касаткина проиграла Возняцки в четвертьфинале турнира в Пекине

Касаткина проиграла Возняцки в четвертьфинале турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине (Китай), проиграв представительнице Дании Каролине Возняцки, посеянной под 16-м номером, со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Возняцки поспорит с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Наоми Осака (Япония, 4).

Каролина является действующей чемпионкой турнира в Пекине. В прошлогоднем финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
45
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5  
6 		7 7  
         
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
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