Касаткина проиграла Возняцки в четвертьфинале турнира в Пекине
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине (Китай), проиграв представительнице Дании Каролине Возняцки, посеянной под 16-м номером, со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Дарья ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Возняцки поспорит с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Наоми Осака (Япония, 4).
Каролина является действующей чемпионкой турнира в Пекине. В прошлогоднем финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 12:10 МСК
45
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
19
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
- 4 октября 2019
-
14:10
-
13:17
-
13:09
-
12:12
-
12:02
-
11:44
-
10:46
-
09:55
-
09:39
-
09:35
-
09:23
- 3 октября 2019
-
23:35
-
23:05
-
20:36
-
19:23
-
18:21
-
18:08
-
17:32
-
16:43
-
16:11
-
16:11
-
15:26
-
14:35
-
14:00
-
13:46
-
13:25
-
13:06
-
12:11
-
11:33
-
10:56
-
10:25
-
10:09
-
09:52
-
09:31
- 2 октября 2019
-
22:10
Партнерский контент