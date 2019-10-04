Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрееску: для меня US Open словно не было

Андрееску: для меня US Open словно не было
Теннис / WTA 0

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, с каким настроем выходит на корт после главного успеха в карьере — победы на Открытом чемпионате США 2019 года.

«Я просто стараюсь подходить к турнирам как ни в чём не бывало. Для меня US Open словно не было, и это хорошо. Я начинаю всё с чистого листа. Пара недель отдыха после US Open очень помогли мне. Я смогла собраться в психологическом и физическом плане. Впереди у меня новые испытания, новые условия. Но я всегда готова к вызовам», — приводит слова Андрееску Tennis World USA.

В финале Открытого чемпионата США Бьянка победила американку Серену Уильямс. На этой неделе канадка дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где сыграет с японкой Наоми Осакой.

Андрееску одержала 17-ю победу подряд и сыграет с Осакой в Пекине
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019