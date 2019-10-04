Андрееску: для меня US Open словно не было
19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, с каким настроем выходит на корт после главного успеха в карьере — победы на Открытом чемпионате США 2019 года.
«Я просто стараюсь подходить к турнирам как ни в чём не бывало. Для меня US Open словно не было, и это хорошо. Я начинаю всё с чистого листа. Пара недель отдыха после US Open очень помогли мне. Я смогла собраться в психологическом и физическом плане. Впереди у меня новые испытания, новые условия. Но я всегда готова к вызовам», — приводит слова Андрееску Tennis World USA.
В финале Открытого чемпионата США Бьянка победила американку Серену Уильямс. На этой неделе канадка дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где сыграет с японкой Наоми Осакой.
Андрееску одержала 17-ю победу подряд и сыграет с Осакой в Пекине
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