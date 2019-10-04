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Андрееску: оказывается, я и не скучала по поражениям — отстойное чувство

Андрееску: оказывается, я и не скучала по поражениям — отстойное чувство
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче соревнований в Пекине. В трёх сетах он уступила Наоми Осаке. Напомним, до сегодняшнего дня последнее поражение Бьянки датировалось июнем — 19-летняя канадка не проигрывала 17 матчей подряд.

«Знаете, я уже и забыла, что ощущаешь при поражении. Как выясняется, по этому чувству я и не скучала — полный отстой. Впрочем, надеюсь, матч понравился зрителям», — цитирует Бьянку пресс-служба Открытого чемпионата Китая.

В настоящее время Андрееску является шестой ракеткой мира. В 2019 году она выиграла три трофея: в Индиан-Уэллсе, Торонто и на Открытом чемпионате США. В текущем сезоне на её счету 48 побед в 53 официальных матчах.

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