Андрееску: оказывается, я и не скучала по поражениям — отстойное чувство
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче соревнований в Пекине. В трёх сетах он уступила Наоми Осаке. Напомним, до сегодняшнего дня последнее поражение Бьянки датировалось июнем — 19-летняя канадка не проигрывала 17 матчей подряд.
«Знаете, я уже и забыла, что ощущаешь при поражении. Как выясняется, по этому чувству я и не скучала — полный отстой. Впрочем, надеюсь, матч понравился зрителям», — цитирует Бьянку пресс-служба Открытого чемпионата Китая.
В настоящее время Андрееску является шестой ракеткой мира. В 2019 году она выиграла три трофея: в Индиан-Уэллсе, Торонто и на Открытом чемпионате США. В текущем сезоне на её счету 48 побед в 53 официальных матчах.
Андрееску впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-10 рейтинга WTA
Осака: больше не хочу играть с Андрееску
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