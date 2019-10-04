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Кузнецова запустила проект психологических консультаций онлайн

Кузнецова запустила проект психологических консультаций онлайн
Теннис / WTA 0

Экс вторая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова запустила сервис психологической поддержки.

«Мы живём в быстрое и очень сложное время. Информации очень много, много эмоций, много решений, и всё это с небывалой скоростью… Мы не успеваем со всем справиться, нервничаем, возникает стресс. Нужна помощь — помощь профессионалов. Я не боюсь слов «психология» или «психолог». И хочу, чтобы не боялись и Вы!

Мы с командой потрясающих психологов запускаем новый проект — платформу профессиональных психологических консультаций онлайн», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».

Напомним, 34-летняя уроженка Ленинграда в настоящее время является 56-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 28 матчей, в которых добыла 16 побед.

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