Кузнецова запустила проект психологических консультаций онлайн

Экс вторая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова запустила сервис психологической поддержки.



«Мы живём в быстрое и очень сложное время. Информации очень много, много эмоций, много решений, и всё это с небывалой скоростью… Мы не успеваем со всем справиться, нервничаем, возникает стресс. Нужна помощь — помощь профессионалов. Я не боюсь слов «психология» или «психолог». И хочу, чтобы не боялись и Вы!



Мы с командой потрясающих психологов запускаем новый проект — платформу профессиональных психологических консультаций онлайн», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».

Напомним, 34-летняя уроженка Ленинграда в настоящее время является 56-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 28 матчей, в которых добыла 16 побед.