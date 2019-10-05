Шарапова: не могу поверить, что мама была беременна мною в 30 км от Чернобыля

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к чернобыльской катастрофе и сериалу, посвящённому этому событию.



«Не могла перестать смотреть «Чернобыль» на HBO. Я до сих пор не могу поверить, что моя мама была беременна мною всего в 30 километрах, когда всё это происходило», — приводит слова Шараповой UsMagazine.com.



Напомним, взрыв на атомной электростанции произошёл за год до рождения Марии. В то время её родители проживали в Гомеле и за несколько месяцев до рождения теннисистки были вынуждены перебраться в Нягань из-за неблагоприятной экологической обстановки.



В недавнем интервью изданию Essentially Sports Шарапова сообщила, что многие из её благотворительных взносов предназначены для семей и регионов, которые пострадали от этой катастрофы.

Зачем Шарапова эксплуатирует тему Чернобыля Мария Шарапова снова снимается с турнира, но она постоянно на виду. Как у неё это получается?