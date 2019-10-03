Зачем Шарапова эксплуатирует тему Чернобыля

Мария Шарапова снова снимается с турнира, но она постоянно на виду. Как у неё это получается?

Азиатская серия выходит на финишную прямую. Девушки разыгрывают крупнейшее соревнование этой части календаря – в Пекине, после чего останется сыграть маленький турнир в Тяньцзине. Мужчины же после двух «пятисотников» в Токио и Пекине проведут «Мастерс» в Шанхае. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

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Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки после свадьбы наконец-то выиграла три матча подряд и добралась до четвертьфинала в Пекине. Возможно, датчанке помогла прогулка на Великую Китайскую стену перед началом соревнований. «Этот год был довольно тяжёлым, но я всё ещё верю, что, когда здорова, могу победить любую, так что не переживаю по этому поводу. Это последний турнир года для меня, так что надеюсь, что смогу закончить его на подъёме», — сказала Каролина.

Потрясена была видами, которые открываются с Великой Китайской стены, и Анастасия Потапова. 20-летняя россиянка не смогла преодолеть квалификацию в Пекине, но теперь у неё есть возможность как можно более удачно провести концовку сезона.

Ещё одна представительница России, Вероника Кудерметова, также посетила эту историческую достопримечательность и всем посоветовала там побывать.

Даниил Медведев после некоторых раздумий всё же решил взять небольшую паузу – пропустить турнир ATP 500 в Пекине и немного передохнуть перед концовкой сезона, которая намечается у него сверхнапряжённой – Шанхай, Москва, Вена, Париж, Итоговый турнир в Лондоне и финал Кубка Дэвиса в Мадриде. Этот своеобразный «кофе-брейк» никак не повлияет на положение россиянина в рейтинге. Он так и останется 4-й ракеткой мира, даже если его преследователь Доминик Тим завоюет титул в Пекине. Кстати, Даниил уже прибыл в Шанхай и начал подготовку к этому азиатскому «Мастерсу».

Медведев прибыл в Шанхай, где сыграет на турнире категории «Мастерс»

Мария Шарапова по-прежнему никак не выйдет на корт после поражения в первом круге US Open от Серены Уильямс. Казалось бы, россиянка определилась с графиком турниров на остаток сезона – Линц и Люксембург, но и в этом коротком списке произошла пробоина. Турнирный директор Линца уже сообщила, что из-за травмы Мария к ним в этом году не приедет. Пока Шарапова располагается в рейтинг-листе WTA на 137-м месте, и если она не сможет к концу сезона подняться в топ-100, то придётся на Australian Open играть квалификацию. Тем не менее россиянка продолжает вести активную светскую жизнь: на днях она побывала в романтическом городе Париже вместе со своим бойфрендом Алексом Гилксом, а также объяснила, почему занимается благотворительностью. В частности, россиянка подчеркнула, что ей очень близка тема Чернобыля: «Моя мама была беременна мною, когда взорвалась Чернобыльская АЭС, находящаяся в 30 километрах от того места, где мы жили. Многие из моих благотворительных взносов предназначаются именно для семей и регионов, пострадавших от этой катастрофы».

Анна Калинская уже в Москве и посвятила нечастую возможность оказаться в родном городе походу в музей. Как оказалась, помимо умения играть в теннис россиянка ещё и обладает отличными актёрскими способностями. Ей отлично удалось перевоплотиться в одного из персонажей выставки.

Камиле Джорджи из-за травмы пришлось прервать азиатскую серию, но итальянка в своём «инстаграме» философски высказалась о том, что за чёрными полосами обязательно наступают белые: «Ничто не помешает восходу солнца, даже самая тёмная ночь. Потому что за чёрным занавесом ночи нас ждёт рассвет». В планах у Камилы на остаток сезона Линц и Люксембург.

Чешская теннисистка Петра Квитова пока успешно ведёт гонку за попадание на Итоговый чемпионат WTA, который с нынешнего сезона будет разыгрываться в Шэньчжэне. Для досрочного попадания в заветную восьмёрку Квитовой не хватает буквально пары побед в Пекине, и, похоже, в столице Китая ей пока всё нравится.

Продолжается фантастическая серия побед у канадки Бьянки Андрееску. Последний раз она проиграла в марте на турнире Майами, когда снялась по ходу поединка 4-го круга с Анетт Контавейт. Затем последовал «Ролан Гаррос», где она успешно преодолела первый раунд, а на второй не вышла из-за травмы. Затем последовали титулы на турнире в Торонто (6 побед) и на US Open (7), да и в Пекине пока 19-летняя Андрееску успешно проходит круг за кругом. Бьянка уже досрочно попала на Итоговый чемпионат в Шэньчжэне, несмотря на то что большую часть сезона пропустила из-за травм.

Анастасия Павлюченкова в восторге от сотрудничества с тренером Сэмом Сьюмиком. Потренировавшись несколько дней под руководством новым наставником, россиянка с ходу дошла до финала турнира категории Premier в Осаке. В планах Анастасии – турнир в Линце и любимый Кубок Кремля, где она побеждала в 2014-м. Ну а пока можно с наслаждением вспомнить азиатский вояж.

Карен Хачанов и Фабио Фоньини в восторге от китайских нарядов. Да и дела на турнире в Пекине у них идут неплохо. Кстати, сетка свела этих теннисистов вместе в четвертьфинале. Так что им придётся теперь выбирать не только чей пиджак лучше.

Не так весел Стэн Вавринка. Швейцарец из-за травмы ноги, полученной на US Open, снялся уже с турниров в Санкт-Петербурге, Токио и Шанхае. В календаре остались лишь Базель и Париж. Есть от чего быть задумчивым.

Фанни Штолляр откатилась уже за пределы третьей сотни, но венгерская теннисистка всегда на позитиве. На сей раз она выбрала себе клетчатый пляжный наряд, чтобы поднять настроение себе и всем подписчикам своего «инстаграма».

У аргентинца Гидо Пельи вообще нет повода грустить, поскольку у него есть его любимая – известная модель Стефани Демнер.

Виктории Азаренко после успешного US Open, где она добралась до финала парного разряда с Эшли Барти, пришлось из-за травмы плеча полностью пропустить серию турниров в Китае. Но, как говорится, нет худа без добра – белорусская теннисистка может теперь посвятить себя полностью своему любимому сыну Лео, которому в декабре исполнится уже три года.