Осака одержала волевую победу над Барти в финале турнира в Пекине
Японская теннисистка Наоми Осака выиграла турнир в Пекине (Китай). В финальном матче она в трёх сетах сломила сопротивление австралийки Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.
В активе Барти 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из четырёх. Осака выполнила 4 эйса, совершила 3 ошибки на подаче и сделала 3 брейка. В личных встречах Наоми повела — 2-1.
В 2018 году чемпионкой турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.
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