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Осака одержала волевую победу над Барти в финале турнира в Пекине

Осака одержала волевую победу над Барти в финале турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла турнир в Пекине (Китай). В финальном матче она в трёх сетах сломила сопротивление австралийки Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

В активе Барти 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из четырёх. Осака выполнила 4 эйса, совершила 3 ошибки на подаче и сделала 3 брейка. В личных встречах Наоми повела — 2-1.

В 2018 году чемпионкой турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). Финал
06 октября 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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