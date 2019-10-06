Осака — о победе в Пекине: хотела выиграть этот трофей для своих фанатов

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу на турнире в Пекине (Китай). В финальном матче она в трёх сетах сломила сопротивление австралийки Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:2.
«Честно говоря, я просто хотела выиграть этот трофей для своих фанатов – тех, кто окружает меня. Это был тяжёлый год, и я благодарна, что мне повезло иметь таких болельщиков.
Я хотела что-то доказать самой себе. Даже в те дни, когда устала и не могу играть на сто процентов, как хочу, я продолжаю бороться и сумею найти способ победить.
Что касается доказать другим, это то, что я хотела сделать в Европе, была просто одержима этим, но это неправильный менталитет для меня. Я не такой человек. Я знаю, кто я и на что способна, и стараюсь совершенствоваться каждый день», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
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