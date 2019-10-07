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Осака поднялась на 3-ю строчку в чемпионской гонке, Свитолина обошла С. Уильямс

Осака поднялась на 3-ю строчку в чемпионской гонке, Свитолина обошла С. Уильямс
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 7 октября японка Наоми Осака поднялась на третью строчку, украинка Элина Свитолина — на седьмую, голландка Кики Бертенс — на девятую. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 37-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 7 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315.
3 (5). Наоми Осака (Япония) — 5246.
4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4962.
5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4942.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4401.
7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3995.
8 (7). Серена Уильямс (США) — 3935.
9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870.
10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3705.
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37 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 1305...
41 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1227.
42 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1226...
52 (50). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 926...
67 (89). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
83 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
89 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...
96 (95). Анна Калинская (Россия) — 608.

Осака стала третьей ракеткой мира, Андрееску — пятой
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