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Осака стала третьей ракеткой мира, Андрееску — пятой

Осака стала третьей ракеткой мира, Андрееску — пятой
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 7 октября японка Наоми Осака поднялась на третью строчку, канадка Бьянка Андрееску — на пятую. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, заняла 35-ю позицию.

Рейтинг WTA. 7 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6015.
3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5621.
4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5525.
5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041.
6 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4962.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848.
...
35 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1473...
39 (45). Дарья Касаткина (Россия) — 1425.
40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1385...
45 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1244...
55 (56). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...
66 (65). Анна Блинкова (Россия) — 936...
78 (79). Маргарита Гаспарян (Россия) — 779...
88 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
92 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654...
100 (100). Анна Калинская (Россия) — 616.

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