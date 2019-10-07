Квитова квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова стала шестой участницей Итогового чемпионата WTA, который пройдёт в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября, сообщает официальный сайт тура. Уроженка Биловца в седьмой раз попала на эти соревнования. В 2011 году она стала победительницей WTA Finals.

В 2019 году Петра выиграла турниры в Сиднее и Штутгарте, а также дошла до финала Открытого чемпионата Австралии.

Ранее на престижный турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти, представительница Чехии Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и японка Наоми Осака.

Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает седьмую строчку.