Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Квитова квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

Квитова квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA
Теннис / WTA 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова стала шестой участницей Итогового чемпионата WTA, который пройдёт в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября, сообщает официальный сайт тура. Уроженка Биловца в седьмой раз попала на эти соревнования. В 2011 году она стала победительницей WTA Finals.

В 2019 году Петра выиграла турниры в Сиднее и Штутгарте, а также дошла до финала Открытого чемпионата Австралии.

Ранее на престижный турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти, представительница Чехии Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и японка Наоми Осака.

Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает седьмую строчку.

Осака поднялась на 3-ю строчку в чемпионской гонке, Свитолина обошла С. Уильямс
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019