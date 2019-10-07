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Осака: читаю комментарии и всё время злюсь. Ненавижу себя за это

Осака: читаю комментарии и всё время злюсь. Ненавижу себя за это
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала слова, сказанные после победы над канадкой Бьянкой Андрееску в Пекине о том, что таким образом она хотела напомнить людям о себе. В итоге Наоми стала победительницей турнира, обыграв в финале австралийку Эшли Барти.

«Знаете, что забавно? Я действительно переживала об этом в период после победы в Осаке и до игры с Возняцки в Пекине. Теперь же я думаю, что знаю, кем являюсь на самом деле. Все в теннисном мире знают кто я. Мне ничего не нужно доказывать.

Моя проблема в том, что я читаю комментарии. Ненавижу себя за это. Я всё время злюсь. Мне хотелось доказать хейтерам, что мне по силам побеждать. Теперь же я знаю кто я и на что способна. Я стараюсь с каждым днём становиться лучше", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

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