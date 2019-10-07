Гарсия — о россиянке Потаповой: я её не знаю

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Тяньцзине со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

«Это был непростой матч, потому что в первом сете соперница демонстрировала великолепный теннис. Но я смогла сохранить спокойствие и немного изменила свою игру. Я довольна тем, как сражалась. Очень рада вернуться в Тяньцзинь. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года.

Потапова молода, и я её не знаю, но в первом сете она играла очень агрессивно. Она отлично двигалась, но я смогла адаптироваться.

Игра Анастасии подходит для хардовых кортов, она выполняет плоские удары. У неё отличный потенциал», — приводит слова Гарсии официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Каролин, являющаяся действующей чемпионкой, поспорит с победительницей поединка Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США).