Россиянка Блинкова проиграла украинке Козловой на старте турнира в Линце
Россиянка Анна Блинкова завершила выступление на турнире в Линце (Австрия) в одиночном разряде. В матче первого круга она уступила представительнице Украины Катерине Козловой со счётом 1:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 57 минут.
Блинкова реализовала 7 брейк-пойнтов из 14, а её визави сделала 9 брейков. Кроме того, в активе обеих спортсменок по 1 эйсу и по 7 двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.
Во втором раунде Козлова встретится с победительницей пары Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Мария Саккари (Греция, 6).
В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале обыграла россиянку Екатерину Александрову.
Линц. 1-й круг
07 октября 2019, понедельник. 18:20 МСК
66
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 5
|
|6 1
|7 7
83
Катерина Козлова
К. Козлова
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16:56
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16:34
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16:26
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16:00
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15:40
-
15:07
-
14:36
-
12:53
-
12:11
-
11:07
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11:00
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10:31
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