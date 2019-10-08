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Россиянка Блинкова проиграла украинке Козловой на старте турнира в Линце

Россиянка Блинкова проиграла украинке Козловой на старте турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Россиянка Анна Блинкова завершила выступление на турнире в Линце (Австрия) в одиночном разряде. В матче первого круга она уступила представительнице Украины Катерине Козловой со счётом 1:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 57 минут.

Блинкова реализовала 7 брейк-пойнтов из 14, а её визави сделала 9 брейков. Кроме того, в активе обеих спортсменок по 1 эйсу и по 7 двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором раунде Козлова встретится с победительницей пары Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Мария Саккари (Греция, 6).

В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале обыграла россиянку Екатерину Александрову.

Линц. 1-й круг
07 октября 2019, понедельник. 18:20 МСК
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 6 5
6 		6 1 7 7
         
Катерина Козлова
83
Украина
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