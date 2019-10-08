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19-летняя украинка Ястремская с победы стартовала на турнире в Тяньцзине

19-летняя украинка Ястремская с победы стартовала на турнире в Тяньцзине
Теннис / WTA 0

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Чжу Линь со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Даяна 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Ястремская поспорит с ещё одной представительницей Китая Пэн Шуай. Турнир завершится 13 октября.

Действующей чемпионкой турнира в Тяньцзине является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Тяньцзинь. 1-й круг
08 октября 2019, вторник. 09:25 МСК
Чжу Линь
106
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Даяна Ястремская
23
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Потапова проиграла действующей чемпионке на старте турнира в Тяньцзине
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