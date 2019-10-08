19-летняя украинка Ястремская с победы стартовала на турнире в Тяньцзине
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Чжу Линь со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Даяна 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Ястремская поспорит с ещё одной представительницей Китая Пэн Шуай. Турнир завершится 13 октября.
Действующей чемпионкой турнира в Тяньцзине является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.
Тяньцзинь. 1-й круг
08 октября 2019, вторник. 09:25 МСК
106
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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23
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Потапова проиграла действующей чемпионке на старте турнира в Тяньцзине
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