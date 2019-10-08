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Российский теннисист Бирюков покончил с собой в Москве

Российский теннисист Бирюков покончил с собой в Москве
Теннис 0

В Москве покончил с собой молодой российский теннисист Михаил Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой.

Как сообщает «Комсомольская правда», тело спортсмена обнаружили в ванной. Прибывший наряд скорой помощи констатировал смерть Бирюкова. По данному факту проводится проверка.

Киселёва, мать теннисиста, четыре раза становилась чемпионкой мира в личном и командном первенстве, была первой чемпионкой СССР (1985) и победителем первого розыгрыша Кубка СССР (1988) по современному пятиборью.

Бирюков начал профессионально заниматься теннисом с 2009 года. В 2010 году он в возрасте 18 лет завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. За время карьеры он заработал около $ 12 тыс. призовых.

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