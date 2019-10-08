Российский теннисист Бирюков покончил с собой в Москве

В Москве покончил с собой молодой российский теннисист Михаил Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой.
Как сообщает «Комсомольская правда», тело спортсмена обнаружили в ванной. Прибывший наряд скорой помощи констатировал смерть Бирюкова. По данному факту проводится проверка.
Киселёва, мать теннисиста, четыре раза становилась чемпионкой мира в личном и командном первенстве, была первой чемпионкой СССР (1985) и победителем первого розыгрыша Кубка СССР (1988) по современному пятиборью.
Бирюков начал профессионально заниматься теннисом с 2009 года. В 2010 году он в возрасте 18 лет завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. За время карьеры он заработал около $ 12 тыс. призовых.
- 8 октября 2019
-
18:28
-
18:18
-
17:18
-
16:44
-
16:21
-
16:14
-
15:55
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:28
-
14:28
-
14:16
-
13:36
-
13:04
-
12:33
-
12:25
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:05
-
09:33
-
09:17
-
00:55
-
00:14
- 7 октября 2019
-
23:36
-
23:00
-
20:47
-
20:36
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:34