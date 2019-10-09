Маррей прокомментировал перепалку с Фоньини на турнире в Пекине

Британец Энди Маррей дал комментарии по поводу эпизода с перепалкой с итальянцем Фабио Фоньини в матче второго круга соревнований в Шанхае. Напомним, Фоньини крикнул под руку британцу, когда тот бил с лёта у сетки. Маррей выразил недовольство, завязалась перепалка, в ходе которой Энди посоветовал Фабио заткнуться.
«Я готовился выполнить удар у сетки, когда кто-то выкрикнул. Я не понял, кто это был, поэтому просто обернулся на звук. Посмотрел на Фабио, а он мне: «Не смотри на меня, Что ты смотришь?».
Знаете, обычно никто не кричит во время чужих ударов. Уже во время перехода Фабио посоветовал мне смотреть на всё с юмором и перестать жаловаться. Но это же запрещено правилами! Он крикнул мне под руку, это сбивает. И после этого он говорит смотреть на это с юмором. Несмотря на это, ни я, ни он в тот момент особо веселы не были», — заявил Маррей на послематчевой пресс-конференции.
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