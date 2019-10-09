Соболенко и ещё 4 теннисистки квалифицировались на турнир «Элит Трофи»
Представительница Беларуси Арина Соболенко, британка Йоханна Конта, американки Софья Кенин и Мэдисон Кис, а также хорватка Петра Мартич квалифицировались на турнир «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), который пройдёт с 22 по 27 октября 2019 года, сообщает официальный сайт тура.
Участие в соревнованиях примут 12 теннисисток, призовой фонд составит более $ 2,4 млн. Игроки будут поделены на четыре группы, победительницы которых выйдут в полуфинал.
В 2018 году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
В 2012 году соревнования, тогда называвшиеся «Турниром чемпионок», выиграла россиянка Надежда Петрова. Турнир принимала София (Болгария).
Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки сентября
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