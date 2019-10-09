Александрова победила Кр. Плишкову в Линце, выиграв второй сет 6:0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 3:6, 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
Первая ракетка России 8 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Александрова поспорит с немкой Лаурой Зигемунд, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Турнир завершится 13 октября.
В 2018 году победительницей турнира в Линце стала итальянка Камила Джорджи. В финале они обыграла Александрову со счётом 6:3, 6:1.
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