Чемпионка Уимблдона Бартоли стала тренером Остапенко

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли, в конце минувшего года начавшая тренерскую карьеру, на турнире в Линце (Австрия) работает с представительницей Латвии Еленой Остапенко, сообщает L'Equipe.

«У нас прекрасные дружеские отношения, именно поэтому мы решили поработать вместе на этой неделе. Марион была великолепной теннисисткой. Я многому могу у неё научиться», — сказала Остапенко.

В первом круге Елена обыграла немку Тамару Корпач, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:3. Следующей соперницей Остапенко будет француженка Ализе Корне.

Остапенко за карьеру завоевала два титула: в 2017 году она победила в Сеуле и на Открытом чемпионате Франции.

Бартоли начала тренерскую карьеру