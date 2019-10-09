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Чемпионка Уимблдона Бартоли стала тренером Остапенко

Чемпионка Уимблдона Бартоли стала тренером Остапенко
Теннис / WTA 0

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли, в конце минувшего года начавшая тренерскую карьеру, на турнире в Линце (Австрия) работает с представительницей Латвии Еленой Остапенко, сообщает L'Equipe.

«У нас прекрасные дружеские отношения, именно поэтому мы решили поработать вместе на этой неделе. Марион была великолепной теннисисткой. Я многому могу у неё научиться», — сказала Остапенко.

В первом круге Елена обыграла немку Тамару Корпач, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:3. Следующей соперницей Остапенко будет француженка Ализе Корне.

Остапенко за карьеру завоевала два титула: в 2017 году она победила в Сеуле и на Открытом чемпионате Франции.

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