Скончался самый возрастной чемпион в истории «Ролан Гаррос» Андрес Химено
Испанский теннисист Андрес Химено скончался в Мадриде на 83-м году жизни. Об этом сообщает Marca. По информации издания, Химено боролся с продолжительной болезнью.
Наивысшим достижением испанца стала победа на Открытом чемпионате Франции в 1972 году. В финальном поединке Химено обыграл француза Патрика Пруази — 4:6, 6:3, 6:1, 6:1. Испанец завоевал титул в возрасте 34 лет, став самым возрастным победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде с момента, когда турнир стал открытым.
Химено добирался до финала Открытого чемпионата Австралии в 1969 году. Он также доходил до решающего поединка на «Ролан Гаррос»-1960 и US Open — 1968 в парном разряде. В 2009 году Химено включили в Международный зал теннисной славы.
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