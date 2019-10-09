СМИ: Маррей и Фоньини продолжили ругаться в раздевалке после матча в Шанхае

Конфликт между бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем и итальянцем Фабио Фоньини в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае (Китай) вышел за пределы корта.



По информации The Times, теннисисты продолжили словесную перепалку и после завершения поединка, находясь в раздевалке. При этом во время разговора на повышенных тонах в помещении находились несколько теннисистов, тренеров и официальных лиц.



Напомним, в третьем сете при счёте 5-5 и 15:15 Фоньини крикнул под руку британцу, когда тот бил с лёта у сетки. Маррей выразил недовольство, однако итальянец попросил соперника перестать жаловаться. Затем Энди взял гейм на подаче Фабио, и во время перехода Фоньини повторил, что британцу следует прекратить возмущаться. После этого Маррей обратился к судье, а когда итальянец вмешался в дискуссию, уроженец Глазго сказал Фоньини: «Заткнись».

Маррей во время ссоры с Фоньини в Шанхае посоветовал итальянцу «заткнуться»