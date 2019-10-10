Четвёртая ракетка России Донской — о смене тренера: мне уже тяжело по финансам

Российский теннисист Евгений Донской, получивший уайлд-кард на турнир «ВТБ Кубок Кремля», поделился ожиданиями от выступления на турнире Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва. Хачанов является действующим победителем этих соревнований. Турнир пройдёт с 14 по 20 октября.

«Они, безусловно, главные фавориты турнира, я бы поставил на их победу. Даня вообще сейчас отлично играет, пожалуй, он в своей лучшей форме. Карен в прошлом году взял титул в Москве, и покрытие это ему очень подходит, да и вообще он любит играть дома, так же как и Рублёв. Поэтому все трое должны сыграть очень прилично. Я уже давно говорил, что у Андрея концовка года должна получиться ударной, он сейчас в отличной форме и в прекрасном настроении», — цитирует Донского пресс-служба соревнований.

Евгений, являющийся четвёртой ракеткой России, также рассказал, почему его тренером стал Андрей Кузнецов.

«Мы назвали эту роль «тренер-консультант», и Андрей прекрасно с ней справляется. Надо отдать должное и Борису Львовичу Собкину, который до сих пор прекрасно ко мне относится. Он мне всегда говорит: «Я готов помогать тебе в любой момент, ты только позвони». Я просто понимал, что мне уже тяжело по финансам, не мог Бориса Львовича брать с собой на все турниры. Мне кажется, он ждал от меня решения. Андрей хорошо справляется, мне кажется, у нас ним хорошее будущее», — сказал Донской.