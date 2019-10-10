Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. В третьем круге он обыграл представителя Канады Вашека Поспишила (Q) со счётом 7:6 (9:7), 7:5.
«В первой партии у соперника было пять сетболов, к тому же я уступал 2:5. Обычно в такой ситуации сет закончен, но я просто постарался бороться за каждое очко. В итоге это принесло результат», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Медведев поспорит с итальянцем Фабио Фоньини (10), который победил россиянина Карена Хачанова (7) — 6:3, 7:5. Действующим чемпионом турнира в Шанхае является серб Новак Джокович.
Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае и сыграет с обидчиком Хачанова
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