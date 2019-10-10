Фоньини рассказал, как ему удалось обыграть Хачанова в Шанхае
Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 10-м номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. В третьем круге он обыграл россиянина Карена Хачанова счётом 6:3, 7:5.
«Я очень рад победе, так как на прошлой неделе проиграл ему. Тогда я тоже играл хорошо, но допустил ряд ошибок в начале второй партии. После этого он отлично подавал и выполнял мощные удары. Сегодня это тоже было. Но я в целом сыграл лучше, чем на минувшей неделе. Я остался доволен своими действиями на корте», — приводит слова Фоньини официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Фоньини поспорит с ещё одним представителем России Даниилом Медведевым (3).
Хачанов проиграл Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
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