Фоньини рассказал, как ему удалось обыграть Хачанова в Шанхае

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 10-м номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. В третьем круге он обыграл россиянина Карена Хачанова счётом 6:3, 7:5.

«Я очень рад победе, так как на прошлой неделе проиграл ему. Тогда я тоже играл хорошо, но допустил ряд ошибок в начале второй партии. После этого он отлично подавал и выполнял мощные удары. Сегодня это тоже было. Но я в целом сыграл лучше, чем на минувшей неделе. Я остался доволен своими действиями на корте», — приводит слова Фоньини официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Фоньини поспорит с ещё одним представителем России Даниилом Медведевым (3).

Хачанов проиграл Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Шанхае