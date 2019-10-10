Фоньини: мы с Марреем ведём себя одинаково — я жалуюсь, он жалуется

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал о перепалке с британцем Энди Марреем до и после их матча на «Мастерсе» в Шанхае.

В третьем сете при счёте 5:5 Фоньини крикнул под руку британцу, когда тот бил с лёта у сетки. Маррей выразил недовольство, однако итальянец попросил соперника перестать жаловаться. Затем Энди взял гейм на подаче Фабио, и во время перехода Фоньини повторил, что британцу следует прекратить возмущаться. После этого Маррей обратился к судье, а когда итальянец вмешался в дискуссию, уроженец Глазго сказал Фоньини: «Заткнись».

«Мне не нужно себя защищать. Прошлое есть прошлое. Я знаю его с 14 лет. Вот и всё, говорить не о чем. Мир? Я же сказал, что мы отлично знаем друг друга. На корте мы ведём себя одинаково: я жалуюсь, он жалуется. Но это часть работы. Добавить нечего», — цитирует Фоньини Ubitennis.

В четвертьфинале Фабио сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

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