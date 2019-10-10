Павлюченкова уступила Кужмовой во втором круге турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под девятым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга она в напряжённой борьбе уступила Виктории Кужмовой со счётом 6:2, 2:6, 4:6. Представительница Словакии вышла вперёд по показателю личных встреч – 2-1.
Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. Кужмова 2 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Павлюченковой 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Соперницей теннисистки из Словакии в четвертьфинальном поединке станет немка Андреа Петкович, обыгравшая соотечественницу Юлию Гёргес, посеянную под пятым номером, со счётом 7:6 (7:2), 6:0.
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